Ученые создают систему компьютерного распознавания жестов русского языка
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Как сообщают представители НЭТИ, уже на финишную прямую выходит разработка компьютерной системы, предназначенной для распознавания жестов. Конечно же, мы говорим об общении на русском жестовом языке, уточняют специалисты.
В системе используется искусственный интеллект, который анализирует полученную с видеокамер визуальную информацию. На сегодня в систему внесены и кодифицированы более тысячи жестов. То есть, в общих чертах, компьютер уже понимает язык глухонемых.
Затем специальный алгоритм повторяет информацию в виде текста или же голосового сообщения. После того как работа будет полностью завершена, можно будет создавать специальные программы, например, для смартфонов, или даже отдельные электронные гаджеты-переводчики.
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