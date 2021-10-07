Ученые создают систему компьютерного распознавания жестов русского языка

Как сообщают представители НЭТИ, уже на финишную прямую выходит разработка компьютерной системы, предназначенной для распознавания жестов. Конечно же, мы говорим об общении на русском жестовом языке, уточняют специалисты.

В системе используется искусственный интеллект, который анализирует полученную с видеокамер визуальную информацию. На сегодня в систему внесены и кодифицированы более тысячи жестов. То есть, в общих чертах, компьютер уже понимает язык глухонемых.

Затем специальный алгоритм повторяет информацию в виде текста или же голосового сообщения. После того как работа будет полностью завершена, можно будет создавать специальные программы, например, для смартфонов, или даже отдельные электронные гаджеты-переводчики.