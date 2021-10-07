 

В Оренбуржье после смертельного отравления алкоголем девятерых человек возбудили два дела

07.10.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Оренбургской области после отравления алкоголем умерли девять человек, следователи возбудили два уголовных дела, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Следствием установлено, что с 6 по 7 октября по местам проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовные дела возбудили по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, проводят обыски в местах сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы и назначены экспертизы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Интервью Гордона с российским блогером Марьяной Ро. Где и когда смотреть

08.01 / Астрономы уточнили возраст Вселенной

17.09 / Бродячие собаки напали на восьмилетнюю девочку в Находке

29.08 / МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов

30.11 / В парламенте Ирана поддержали активизацию ядерной деятельности страны

20.01 / Рухани: Трамп мертв, но ядерная сделка жива

02.08 / Наемники ЧВК “Вагнер” заявляли, что собирались осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле – глава Следкома Беларуси

20.03 / Жители Киева вышли на акцию протеста против вакцинации

13.10 / Мэр Мехико призвала к дебатам о памятниках Колумбу

12.08 / Вилкул заявил, что его партия будет участвовать в местных выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика