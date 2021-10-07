В Оренбуржье после смертельного отравления алкоголем девятерых человек возбудили два дела

В Оренбургской области после отравления алкоголем умерли девять человек, следователи возбудили два уголовных дела, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Следствием установлено, что с 6 по 7 октября по местам проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовные дела возбудили по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, проводят обыски в местах сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы и назначены экспертизы.