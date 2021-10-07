 

Курганец опустошил автомат с игрушками через дырку для выдачи призов

07.10.2021, 15:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖитель Кургана подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого в совершении кражи – 18-летнего жителя Кургана и задержали его. Полицейские изъяли у него часть похищенного имущества», – приводит сообщение РИА «Новости».

По данным полиции, в начале октября поступило сообщение о краже почти 40 мягких игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из магазинов. Материальный ущерб владельцу имущества составил около 8 тыс. рублей.

Отмечается, что в день кражи вечером, когда в фойе магазина не было посетителей, молодой человек похитил игрушки из автомата через отверстие для выдачи призов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поясняется в сообщении.

Ранее неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14 млн рублей, проходящих как вещдок. 



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