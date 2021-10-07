 

Саакашвили отклонил просьбу Патриарха Грузии прекратить голодовку

07.10.2021, 15:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 1 октября в день ареста в Тбилиси, отклонил просьбу Патриарха Ильи Второго прекратить ее.

С Саакашвили в тюрьме в Рустави в четверг встретился секретарь Патриарха Михаил Ботковели, который сообщил, что бывший президент «при всем выраженном им уважении к Илье Второму сообщил о том, что не намерен менять решения (о голодовке)».

«Мы говорили несколько минут, слабости у него я не заметил», – сказал представитель ГПЦ.

Михаил Ботковели также сообщил, что бывший президент попросил вернуть ему нательный крестик. Со своей стороны, адвокаты Саакашвили сообщили, что у него по-прежнему нет в камере телевизора и матраса. Администрация тюрьмы это пока не комментировала.

Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».

В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Саакашвили портит Грузии отношения с Западом.



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