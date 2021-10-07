 

Экономист Александр Фролов объяснил скачки цен на газ

07.10.2021, 15:00, Разное
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Эксперт подчеркнул, что существует два рынка, на которых продается газ – спотовый и фьючерсный. “Мы в текущей ситуации говорим исключительно о котировках на фьючерсном рынке”, – рассказал он. Он, по словам экономиста, отличается высокой спекулятивностью.

Растут цены и на спотовом рынке, на котором заключаются долгосрочные контракты, однако такой высокой волатильности там нет. Игроки на фьючерсном рынке, объяснил Александр Фролов, остро реагируют на любые новостные поводы, даже не стараясь их проанализировать.

Именно этим можно объяснить падение цен после слов президента России Владимира Путина о том, что страна готова стабилизировать стоимость газа. Александр Фролов напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в прошлый раз, когда фьючерсный рынок отреагировал на ложную новость о запуске “Северного потока-2”.

“Тогда сокращение цен в моменте достигало 10%. И иного смысла в происходящем нет. И быть не может”, – подчеркнул эксперт.

Иначе говоря, фьючерсный рынок подвержен спекуляциям и ориентироваться на него как на стабильный показатель не стоит. От объективных экономических показателей цены на газ на этих рынках зависят крайне слабо.



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