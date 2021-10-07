 

Начался набор участников в проект для предпринимателей “Бизнес-уик-энд”

07.10.2021, 15:00, Разное
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Программа предназначена для тех, кто хочет расширить свой бизнес. Обучение бесплатное. В занятиях будут участвовать команды от трех до пяти человек, которые вместе работали над собственным делом.

Пройти обучение на курсе “Акселератор” могут те, кто уже определился с бизнес-нишей на рынке, продумал идею и начал ее реализовывать. Мастер-классы и помощь наставников помогут предпринимателям восполнить недостающие знания.

Курс позволит бизнесменам выявить слабые стороны их дела, найти инвесторов и новых партнеров, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. “Это уже четвертый по счету набор в “Акселератор”, – уточнил он.

Перед началом обучения слушатели сами определят темы занятий. Они могут сосредоточиться на инвестиционной привлекательности предприятия, работе на международных рынках, создании уникального продукта и других направлениях. Темам, которые выбрали большинство участников, посвятят четыре мастер-класса в очном формате.

У каждой команды будет наставник из числа известных бизнесменов. Он проведет 10 персональных консультаций, даст советы по развитию бизнеса и увеличению дохода.

В конце курса слушатели будут защищать свои проекты. Результаты оценит экспертная комиссия.

На новый поток планируется набрать 120 команд. Для участия в программе необходимо иметь зарегистрированное в Москве малое или среднее предприятия, предпринимателю должно быть от 18 до 35 лет.

В рамках проекта пройдет обучение для молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, которые только задумываются о собственном бизнесе. Им расскажут о том, как найти свою нишу на рынке, зарегистрировать предприятие, продумать его стратегию и найти клиентов.



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