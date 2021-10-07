В горной системе Тибет были обнаружены следы загадочных древних цивилизаций

Во время проведения Тибетской исследовательского похода ученым удалось обнаружить загадочные изображения на скальной породе вблизи озера Намцо на высокогорье. К ним относятся наскальные рисунки, а также усыпальницы, которые расположены неподалеку. Еще одна находка ученых – инструменты из камня, которые возможно принадлежали загадочным древним цивилизациям.

По сообщениям журналистов, основное задание экспедиции – это найти и изучить изображения на валунах вблизи озера Намцо. И им удалось обнаружить целый ряд петроглифов. Ученые предполагают, что на камни их нанесли представители неизвестной культуры. Более подробный анализ рисунков показал, что те, кто их оставил на камнях, находятся в тесных отношениях с другими представителями народов гор.

Учёными также были обнаружены то, что осталось от орудий труда, которые изготовлены из камня, фрагменты гробниц, а также свидетельства жертвоприношений. Исследователи пришли к мысли, что хозяевами этих предметов являются представители той же культуры, которая и оставила наскальные изображения. Ученые впервые применили различные методы определения даты создания находок. Позже они хотят сопоставить полученные результаты, чтобы подтвердить или опровергнуть свои умозаключения.