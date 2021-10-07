 

Елизавета II провела смотр канадских солдат в Виндзорском замке

07.10.2021, 14:56, Разное
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Монарх Великобритании 7 октября посетила солдат Королевского полка канадской артиллерии, которые несут службу в Виндзорском замке. Она ознакомилась с бытом военнослужащих и расспросила об их семьях, которые находятся в Канаде.
Елизавета II, судя по фотографиям с официальной страницы социальной сети Instagram, пребывала в прекрасном расположении духа. После общения с солдатами, ее Величество, на правах капитана-генерала этого полка, вручила командиру полка меч капитана-генерала. Этот меч будут ежегодно вручать особо отличившимся офицерам.

Два последних года выдались тяжелыми для королевской семьи. Откровенные интервью журналистам Меган Маркл и принца Гарри, смерть мужа весной этого года. Поэтому для британцев радостно видеть свою Королеву в добром здравии и в хорошем расположении духа. Фолловеры буквально засыпали лайками и восхищенными комментариями этот пост в Instagram.



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