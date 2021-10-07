NBC – больницы Аляски перегружены из-за резкого притока больных COVID-19

Пока в целом в США количество случаев COVID-19 идёт на спад, на Аляске сложилась противоположная ситуация, передаёт NBC. Крупнейшие больницы штата перегружены из-за резкого прироста больных коронавирусом, а количество смертей при этом взлетело более чем на 400 процентов.

В целом по стране случаев COVID-19 и госпитализаций становится всё меньше, однако на Аляске — совсем иная ситуация.

ДЕВУШКА: Тут речь идёт о чьих-то матерях, отцах, братьях и сёстрах.

По словам официальных лиц из сферы здравоохранения, во время пандемии географические особенности штата в основном были его преимуществом. Малонаселённые деревни и строгие ограничения на поездки обеспечивали относительно низкий уровень новых случаев.

Но сейчас наблюдается рост заражений штаммом «дельта». Крупнейшие больницы Аляски перегружены, и уникальная география штата работает против него.

ЭНН ЗИНК, главный врач Аляски: Приходится проезжать в среднем 150 миль в одну сторону, чтобы получить доступ к медицинской помощи. Больницы находятся в сотнях миль друг от друга. Обеспечение их различными поставками и ресурсами — от тестов до кислорода — может сталкиваться с серьёзнейшим барьером в плане логистики.

За последние две недели на Аляске произошёл самый высокий в стране прирост случаев COVID-19. Число смертей от коронавируса взлетело на 414 процентов.

МЕДРАБОТНИК: С коронавирусом поступают почти исключительно пациенты, не прошедшие вакцинацию.

Кризисные стандарты ухода за больными были активированы в 20 больницах этого штата, в том числе в Медицинском центре для коренных жителей Аляски, где некоторым пациентам приходилось по несколько дней ждать коек.

ЭЛЛИСОН БАРБЕР, корреспондент NBC News: Сейчас в эту больницу пускают посетителей только в исключительных случаях. Так что мы попадём в палату для больных COVID-19, находясь за пределами больницы. Нам покажут её с помощью вот этой видеосистемы. Эту же систему используют родственники больных, чтобы пообщаться с ковидными пациентами, которых они не могут навестить.

В прошлом году Наред Уэллс потеряла из-за коронавируса свою лучшую подругу. А на прошлой неделе умер её двоюродный брат, который не прошёл вакцинацию.

НАРЕД УЭЛЛС, жительница Аляски: Я уже так устала от того, что люди умирают. Мы уже потеряли пятерых членов семьи.



Она призывает остальных поставить себе вакцину, чтобы остановить распространение COVID, который набирает в Аляске всё большую силу.

Эллисон Барбер, NBC News, Анкоридж.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.