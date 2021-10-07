 

Le Figaro – НАТО лишило аккредитации 8 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже

07.10.2021, 14:48, Новости дня
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Руководство НАТО лишило аккредитации 8 членов российского представительства, обвинив их в шпионаже, пишет Le Figaro. И на эти посты невозможно будет назначить новых людей, так что представлять Россию при альянсе остаются всего 10 человек.


Reuters

В НАТО объявили, что забрали аккредитацию у 8 членов российской миссии, обвинив их в шпионаже. Как пишет Le Figaro, у российского представительства при альянсе остаётся после этого всего 10 человек, то есть количество возможных для занятия постов тоже сокращено.

«Политика НАТО в отношении РФ остаётся последовательной. Мы укрепили нашу систему сдерживания и нашу оборону в ответ на агрессивные действия России, при этом мы остаёмся открыты конструктивному диалогу», — подчеркнул один из руководителей альянса.

Страны НАТО в апреле осудили «дестабилизирующие действия» РФ на территории некоторых членов альянса и объявили, что будут анализировать возможности ответных действий.

Ещё в марте 2018 года НАТО забрало аккредитацию у семи членов российской миссии, выдворило их из Бельгии, где находится штаб-квартира альянса, и после отравления Скрипалей отказало РФ в трёх дополнительных аккредитациях. Тогда число представителей РФ при НАТО сократилось с 30 до 20 человек.

К тому же в то время разразился дипломатический кризис — и западные страны выдворили около 150 российских дипломатов. РФ ответила теми же мерами, пишет Le Figaro.

 



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