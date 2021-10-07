Разумков: Я никогда не был другом Зеленского

“Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, думаю, формируются по-другому. Думаю, друзья президента больше связаны с “Кварталом 95″, с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья. Но я не считаю, что президент и председатель Верховной Рады или премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство, не на свои дружественные отношения. Это моя позиция, поэтому, если ты не был, ты и не потерял”, – сказал политик.

Зеленский 3 октября заявлял, что у него был диалог с Разумковым, но в последний месяц он “на паузе”.

“Мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить и что-то сказать. Потому что у нас достаточно открытые отношения. Были. Именно были. Я не понимаю зачем… Я так понимаю, это уже самостоятельные политические шаги. Я в этом случае человек однозначен: хочешь – иди, пожалуйста, это твой выбор”, – сказал президент.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.

На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардепа от партии “Голос” Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич. Вопрос рассматривают сегодня.

На должность первого вице-спикера партия “Слуга народа” выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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