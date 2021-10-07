 

“Путин – х…йло”. Гончаренко поздравил президента России с днем рождения с трибуны Рады

07.10.2021, 14:36, Новости дня
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“У нас в мире сегодня есть именинник. Зовут его Владимир Путин. Двайте напомним имениннику украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ему напомним и скажем: “Путин…” – призвал нардеп.

Из зала депутаты крикнули: “Х…йло!”

После этого Гончаренко пропел “ла-ла-ла-ла-ла”.

Нардеп опубликовал видео выступления в парламенте в своем Telegram-канале.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Впервые песню со словами “Путин – х…йло” в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ.

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня “Путин – х…йло” прозвучала в эфире российского федерального канала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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