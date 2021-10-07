“Блуждали в кукурузном поле”. Полиция нашла трех сбежавших школьников в Киевской области

Дети пропали 6 октября – утром они самовольно ушли из школы в неизвестном направлении, вечером директор обратился в полицию. Полиция установила, что школьники незадолго до того договаривались о бегстве в лес, а после побега из школы зашли в дом одного из товарищей и взяли с собой фонарики.

Поиски школьников продолжались всю ночь. Около пяти часов утра школьников разыскали и вернули домой. Они “блуждали в кукурузном поле”, отметили правоохранители.

“На розыск несовершеннолетних были оперативно подняты все силы полиции Кагарлыка и Обуховского района, а также спецназовцы, уголовный розыск, КОРД, кинологи, ювенальная превенция и даже охотники с тепловизорами для поисков ночью. К счастью, детей под утро нашли”, – рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Фото: kv.npu.gov.ua

В полиции добавили, что друзья тщательно спланировали побег – “нарисовали план своих приключений в школьной тетради и отправились в путешествие”.

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