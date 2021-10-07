Ученые дали несколько советов по тренировке памяти

Швейцарские ученые провели эксперимент, который помог лучше понять механизм запоминания у человека. В нем согласились участвовать 18 добровольцев.

Исследователи смогли установить, что человек быстро запоминает информацию тогда, когда она начинает ассоциироваться с получением какого-либо позитивного результата. Например, это может быть какой-то выигрыш, получение приза в игре или подарка к знаменательной дате, похвала со стороны авторитетного человека и т. д.

В такой момент зона запоминания в мозге активируется выше обычного, говорят исследователи. Это было подтверждено при помощи МРТ, использованного во время экспериментов. Итак, пытайтесь запоминать важную информацию в момент достижения какого-то успеха, советуют специалисты.