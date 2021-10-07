 

Стало известно, как повысить доверие человека к роботу

07.10.2021, 14:24, Новости дня
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За последние годы робототехника вышла на принципиально новый уровень развития. Но в мире еще много людей, которые с большим недоверием относятся к умным машинам, отмечают ученые из университета в Палермо.

Сицилийские исследователи установили, что доверие к роботам обычно зависит от того, насколько правильно организовано общение с ними. В частности, ученые обращают особое внимание на стиль устной речи.

Производителям не стоит игнорировать этот факт, уточняют специалисты. Ведь роботов вокруг нас становится все больше и больше, и со временем они станут частью нашей обыденности, в том числе придут в наши дома. Поэтому разработчикам современной техники стоит больше внимания уделять организацию общения робота и человека.



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