Стало известно, как повысить доверие человека к роботу

За последние годы робототехника вышла на принципиально новый уровень развития. Но в мире еще много людей, которые с большим недоверием относятся к умным машинам, отмечают ученые из университета в Палермо.

Сицилийские исследователи установили, что доверие к роботам обычно зависит от того, насколько правильно организовано общение с ними. В частности, ученые обращают особое внимание на стиль устной речи.

Производителям не стоит игнорировать этот факт, уточняют специалисты. Ведь роботов вокруг нас становится все больше и больше, и со временем они станут частью нашей обыденности, в том числе придут в наши дома. Поэтому разработчикам современной техники стоит больше внимания уделять организацию общения робота и человека.