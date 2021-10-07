Политика: Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России?

В Европарламенте предложил создать Политический трансатлантический совет для координации ЕС и США в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.

По мнению депутатов, с одной стороны, Евросоюзу необходима большая самостоятельность в вопросах обороны, экономики и взаимоотношениях с Пекином, а с другой – развитие стратегического партнерства с Вашингтоном. Кроме того, возглавить Трансатлантический совет могли бы главы внешнеполитических ведомств США и ЕС.

Также депутаты указали на разногласия, возникшие из-за формирования альянса AUKUS, в который не пригласили страны ЕС, а Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин. Напомним, после этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Вашингтон, Лондон и Канберру в подрыве доверия с союзниками, а также призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом».

Позже президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне, а верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю даже пришлось поспорить на эту тему с генсеком НАТО. Кроме того, в пользу автономии ЕС в последние годы высказывались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако, по мнению экспертов, инициатива Европарламента демонстрирует деградацию европейской политической мысли, в которой сосредоточены взаимоисключающие цели: автономия ЕС в вопросах внешней политики, экономики и обороны противоречит сущности стратегических интересов США в Евразии.

«Более того, сегодняшняя Европа – это слабый корпоративный актор, лишенный единства даже по такому вопросу, как отношения с США», – подчеркнул генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Да, в Европе сильны традиции атлантизма, особенно в Германии, Прибалтике и Центральной Европе. А на другом полюсе – идеи европоцентризма, лидером которых всегда была Франция. Поэтому Европа всегда ищет общий знаменатель между этими позициями», – отметил эксперт.

Политолог признает, что нынешнее геополитическое положение Европы похоже на тупиковое. «На одной чаше весов – стратегическая автономия и сложные переговоры по торговым соглашениям с разными игроками. На другой чаше – углубление сотрудничества с США на основе общих ценностей. Кроме того, ЕС, разделяя озабоченность США растущей мощью Китая, все-таки показывает неготовность к пикировке с Пекином», – детализировал аналитик.

«Вместе с тем, мы наблюдаем разочарование Байденом со стороны ЕС. Он не оправдал надежд европейских политиков, поскольку его действия мало чем отличаются от действий Дональда Трампа. Напомню, Вашингтон хочет включить других членов НАТО в борьбу против Китая, тогда как большинство членов ЕС не желает иметь врагов, кроме России, которая в реальности им ничем не угрожает. В итоге, расстыковка позиций ЕС и США продолжается», – добавил собеседник.

В этой ситуации РФ стоит поддерживать те силы, которые стремятся к автономии Европы.

«Стратегическая обособленность ЕС укладывается в наше видение многополярного мира. Если ЕС будет по-прежнему находиться на коротком поводке Вашингтона, тогда многополярный мир будет ущербным», – сказал эксперт.

«Евросоюз действительно пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности», – считает немецкий политолог Александр Рар.

При этом в европейских элитах сложился некий «идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США». «Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно», – добавил эксперт.

Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой. «Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», – отметил эксперт.

«В то же время политика РФ в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. РФ выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы», – резюмировал Рар.

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