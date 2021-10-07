ВС поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Верховный суд не возражает против проекта закона о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

«Представленный проект федерального закона изучен в Верховном суде РФ. <…> Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», – цитирует отзыв ВС ТАСС.

Суд указал на замечания юридико-технического характера, касающиеся уточнения формулировок в проекте.

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, который вносит изменения в уголовное законодательство. Парламентарии предлагают установить наказание в виде пожизненного заключения для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Помимо сенатора Турчака, авторами документа выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Глава организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая в беседе с газетой ВЗГЛЯД также поддержала этот законопроект.