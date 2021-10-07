 

Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа

07.10.2021, 14:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром сочувствует всем странам, которые столкнулись с ценовым шоком на рынке газа, и выступает за сбалансированный газовый рынок, сообщила заместитель председателя правления Газпрома, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны», – сказала она, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

Она отметила, что Газпром хочет видеть сбалансированный и предсказуемый рынок газа, но для этого нужно опираться не на спотовые цены. По словам Бурмистровой, если будет понимание, что долгосрочные контракты помогают справиться с подобными энергокризисами, то «мы будем искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей».

Также она рассказала, что газовые компании испытали облегчение, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у президента РФ Владимира Путина.

«Мы собрались с коллегами, которые здесь представлены. … И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российский Федерации, и после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с соглашением, с облегчением вздохнули», – передает ее слова РИА «Новости».

Бурмистрова рассказала, что рост цен на газ до «фантастических рекордов» связан с рядом факторов.

«После холодной зимы и весны в Европе затянулся сезон заполнения ПХГ. Росту спроса на газ способствовало не только восстановление общей экономической ситуации и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенрации, который был поддержан подорожанием квот на выбросы. Также было падение выработки на объектах ветрогенерации и гидроэлектроэнергетики», – перечислила она.

Также, продолжила зампред правления Газпрома, сработали факторы и на стороне предложения. Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии. Там газ в последние месяцы был существенно дороже, чем в Европе за счет так называемой «азиатской премии».

В четверг цены на газ в Европе в ходе торгов вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.



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