Поможет заменить надоевший черный: как создавать интересные сочетания с коричневым – хитовым цветом осени

В этом сезоне коричневый цвет официально провозглашен “новым черным”. Осенью вам больше не нужно наполнять гардероб безликими черными брюками, черными вязаными шапками и черными стегаными куртками. Коричневые наряды, особенно с дополнением бежевого, выглядят более респектабельно и элегантно. Хотите знать, как создавать интересные образы с главным хроматическим хитом этой осени? Перед вами наиболее яркие примеры.

Смешение текстур и принтов

Конечно, вы можете с ног до головы нарядиться в одежду бежево-коричневой гаммы. Однако индивидуальный стиль вырабатывается с помощью некоторых нюансов. Например, за счет смешения различных текстур ткани и вариаций с интересными принтами. Поэтому ничто не мешает вам использовать при создании образа кожу, трикотаж и клетку.

Кожаный тотал-лук

Мода на кожу этой осенью достигла своего пика. Мы рекомендуем вам выбирать изделия в серовато-коричневых расцветках. Совместите в одном аутфите кожаные брюки прямого кроя и элегантный кожаный плащ. Под них наденьте водолазку или топ нейтрального светлого оттенка.

Добавьте черного

Коричневая кожаная куртка является хитом этой осени. Тем не менее вы можете не выстраивать вокруг этого предмета тотал-лук. Обратите свои взоры на классику, надев под куртку черные джинсы и черную футболку. Бежевые аксессуары ничуть не испортят образ.

Замша

В коричневом исполнении потрясающе смотрятся и замшевые вещи. Памятуя о принципе смешения текстур и принтов, наденьте серо-коричневую юбку в мелкую клетку и белоснежную футболку. Останется добавить в образ замшевый двубортный пиджак и наслаждаться прогулкой.

Уличный стиль

Клетчатые черно-белые брюки могут дополняться простой белой рубашкой. Однако осенью лучшим дополнением к таким штанишкам станет коричневый джемпер оверсайз и черные ботильоны.

Немного романтизма

Романтический образ можно выстроить вокруг коричневой миди-юбки на пуговицах и белого ажурного джемпера. Этому комплекту не помешает стильная шляпа.

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Гламур

Гламур тоже готов принять в свои ряды одежду коричневых оттенков. Наденьте к кожаной юбке с завышенной талией укороченную блузу с пышными рукавами и воротником-стойкой. Добавьте в образ декоративный ремень и сумку на цепочке.

Классика

Любительницам элегантности и классических чистых линий предлагаем собрать комплект из коричневых брюк со стрелками, бежевого свитера и бежевого пальто. Внести чуточку дерзости в образ помогут ботильоны с леопардовым принтом.

Практичность и комфорт

В белых брюках и коричневом свитере можно отправиться на работу. Останется сделать акцент на талии с помощью широкого ремня.

Более молодые модницы оценят комплект, состоящий из короткой клетчатой юбки на пуговицах, белой футболки и коричневого кардигана.