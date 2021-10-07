Кинотеатр “София” сдан в эксплуатацию после реконструкции

В Москве продолжается реконструкция советских кинотеатров. Они превращаются в востребованные досуговые центры. В таких местах появляются подземный паркинг, дополнительные площади для образовательных центров, ресторанов и магазинов, несколько кинозалов. Сейчас в столице идет реконструкция 20 кинотеатров, восемь из них будут готовы в 2021 году.

Так, введен в эксплуатацию многофункциональный общественный центр на месте кинотеатра “София” в Северном Измайлове – Сиреневый бульвар, дом 31. Площадь четырехэтажного здания составляет 65,6 тысячи квадратных метров. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что теперь арендатор займется отделкой помещений и монтажом технологического оборудования.

В многофункциональном центре будет кинокомплекс с местами для маломобильных граждан, а также развлекательно-образовательный центр, сообщил заммэра. По его словам, скоро здесь заработают торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками, рестораны и кафе.

Для удобства посетителей установлены эскалаторы и лифты, сделан одноуровневый подземный паркинг, рассчитанный почти на 280 машин. Парковка также есть на улице. Благоустроена прилегающая территория, где посетители смогут отдохнуть .

Во время реставрационных работ Мосгосстройнадзор и Центр экспертиз проводили инспекционные проверки. По словам руководителя комитета Игоря Войстратенко, особое внимание было уделено качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. “Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях”, – отметил он.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о реставрации кинотеатра “Орбита”, который располагается в районе Нагатино-Садовники. Обновленное здание введут в эксплуатацию в начале 2022 года. Летом специалисты приступили к фасадным работам, а также прокладке внутренних инженерных систем.

Напомним, первый многофункциональный центр был создан на базе советского кинотеатра “Ангара”. Он открылся в ноябре 2019 года. Также обновлены кинотеатры “Эльбрус”, “Будапешт”, “Нева”, “Рассвет”, “Марс”, “Высота” и “Саяны”. Проект реконструкции устаревших московских кинотеатров назвали “Место встречи”.