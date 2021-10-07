Возращение 10-летия: группа «Тату» обещает зажечь в следующем году

Группа «Тату» еще зажжет. Такой вывод сделали поклонники популярного в начале нулевых дуэта, после того, как одна из вокалисток Лена Катина опубликовала пост в Instagram следующего содержания: «Группе «Тату» – быть».

«Официальный трибьют дуэта «Тату» состоится весной 2022 года, в котором примем участие и мы с Юлей» – такую информацию предложила на суд публики певица. Также Катина поделилась новостью о том, что очень скоро на большом сервисе по стримингу будет показан сериал о деятельности группы, где Лена и Юля исполнят главные роли.

Но не все, как например поклонники творчества «Тату» приняли эту новость с восторгом. Автор треков группы Сергей Галоян против выступлений группы, так как с ним девушки не договорились. Сопродюсер проекта Кипер Елена, к сожалению, подтвердила, что если автор песен не дает разрешения, то дуэт не сможет исполнить со сцены хиты.

Напомним, что дуэт «Тату» возник на российской сцене в 1999 году под продюсерским началом Ивана Шаповалова. Из юных провокаторов Катина и Волкова вскоре стали звездами первого эшелона. Но в 2009 продюсер объявил о распаде «Тату». И вот теперь солистка дуэта анонсировала воссоединение.