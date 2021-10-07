Экс-депутат Рады Мураев спрогнозировал раздел Украины до 2050 года

Украина с актуальными на сегодняшний день границами может исчезнуть до 2050 года. Такое предположение высказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Задачей максимум для Украины Мураев назвал «остаться в живых» до середины века. О возможном распаде государства политик заявил на своем YouTube-канале. Он считает унитарное устройство страны ошибкой, которую допустили основатели постсоветского государства. На таком фундаменте Украина вряд ли устроит. Противостояние между жителями страны проявится на фоне патовой экономической ситуации.

Мураев отметил, что, пока Киев «устраивает истерики» по поводу выдачи паспортом РФ жителям Крыма и Донбасса, аналогичный процесс тихо происходит по инициативе Польши, Венгрии и Румынии. Депутат заявил, что власти должны заняться своей страной и похоронить старые конфликты. Если этого не произойдет, Украина через несколько десятков лет станет карликовым государством, пишет портал «Политэксперт».