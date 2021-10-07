Тарифы “Укрзалізниці” завышены, и это ведет к ухудшению конкурентных позиций компании – эксперт

“Очень сильно упали показатели оборота вагонов. Если говорить проще, система начала ехать медленнее, поэтому потребовала гораздо больше вагонов. Ситуация, конечно, не является адекватной. Если бы у нас были нормальные показатели оборота, то тех показателей парка, которые есть сегодня в руках частных владельцев вагонов и государственных владельцев вагонов, было бы более чем достаточно для того, чтобы осуществлять перевозки в тех объемах грузов, которые есть сегодня”, – сказал Вовк.

Он добавил, что грузы теперь доставляются дольше, и при этом заказчики платят больше за перевозку.

“Это приводит к убыткам – в первую очередь грузоотправителей, поскольку эти тарифы завышены. Ну и, соответственно, это ведет к ухудшению их конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках… Вагоны превращаются в некие склады на колесах. Это очень дорогие составы для бизнеса с очень небольшим количеством движущегося по системе железнодорожного транспорта”, – рассказал эксперт.

Вовк убежден, что представители бизнеса найдут замену перевозкам по железной дороге.

“Если эта динамика будет продолжаться дальше, то произойдет отток грузов из “Укрзалізниці”. Потому что, конечно, если бизнес будет видеть, что логистическая составляющая является завышенной, то он будет просто реагировать через уменьшение объемов производства продукции и оказания услуг”, – считает он.

Контекст:

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак рассказал, что узким местом, которое мешает “Укрзалізниці” показывать лучшие операционные результаты, сейчас являются локомотивы. “По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начал появляться дефицит”, – отметил эксперт.

—