 

В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском

07.10.2021, 13:42, Новости дня
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По словам ведущего выпуска новостей ТСН, активисты “организовали коридор позора для посетителе концерта, обвинив их в спонсировании врага”, а организаторам выступления заблокировали запасные выходы, чтобы перекрыть доступ к сцене.

В сюжете говорится, что по данным активистов, Круг ранее выступала в аннексированном РФ Крыму. 

Представители полиции опровергли эту информацию.

“Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет”, – сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Певица публично не комментировала ситуацию с протестами, а на своей странице в Instagram поблагодарила зрителей из Днепра, назвав город Днепропетровском.

“Спасибо, Днепропетровск”, – написала она, выложив фрагмент своего выступления.

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube

Контекст:

Ирина Круг внесена в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым”.

8 октября у певицы запланирован концерт в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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