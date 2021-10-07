 

В сентябре 97,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине были невакцинированными – Ляшко

07.10.2021, 13:42, Новости дня
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Также в сентябре 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными.

“82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине – люди в возрасте от 60 лет. То есть восемь из 10 людей, умирающих от COVID-19, – это пожилые люди”, – добавил глава Минздрава.

Он напомнил, что единственный способ защиты от COVID-19 – вакцинация и призвал украинцев прививаться.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/videos/386013566533458/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 7 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,8 тыс. человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет. 

По состоянию на 7 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,4 млн человек, а почти 6 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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