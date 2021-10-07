В Кремле оценили необходимость стимулировать вакцинацию от COVID на федеральном уровне

Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне – нет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

По его словам, хороши любые меры, которые могут убедить россиян вакцинироваться от коронавируса.

«Ибо только вакцинация спасает от смерти», – добавил он.

При этом Песков не стал оценивать слова губернатора Курской области Романа Старовойта о том, что власти региона лишат районы, отстающие по темпам вакцинации, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автодорог в 2022 году. «Здесь нужно знать контекст, так навскидку я не дам оценку», – объяснил представитель Кремля.

Говоря о причинах низких темпов вакцинации от коронавируса в России, Песков отметил, что, «безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям [властей о пользе вакцинации], многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие становятся жертвами разных слухов».

«Действительно, это все бывает, и как раз для того, чтобы людей переубедить, власти видят своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде в хорошем смысле этого слова вакцинации», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса.