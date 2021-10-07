 

На пост спикера Рады выдвинули Руслана Стефанчука

07.10.2021, 13:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПарламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.

«Фракция политической партии «Слуга народа» провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук», – написала пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Палийчук отметила, что на должность его первого заместителя предложено назначить главу партии, замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

Отправленный в отставку с поста спикера Рады Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины, передает ТАСС. 

Ранее депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Во вторник Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте. Он рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.



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