Болгарская полиция объявила о задержании россиянина по подозрению в шпионаже

В Болгарии задержан якобы житель РФ по подозрению в промышленном шпионаже, сообщил пресс-центр областной дирекции полиции Стара-Загора.

По подозрению в шпионаже был задержан 24-летний житель Литвы, его 59-летняя соотечественница и 60-летний россиянин, работавшие на военном заводе «Арсенал», передает ТАСС со ссылкой на болгарскую полицию.

Их задержали на границе с Грецией после поступления сообщений о пропаже изделий и документации с завода.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков отметил, что диппредставительство не получало сведений о задержании россиян.