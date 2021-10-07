 

Болгарская полиция объявила о задержании россиянина по подозрению в шпионаже

07.10.2021, 13:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Болгарии задержан якобы житель РФ по подозрению в промышленном шпионаже, сообщил пресс-центр областной дирекции полиции Стара-Загора.

По подозрению в шпионаже был задержан 24-летний житель Литвы, его 59-летняя соотечественница и 60-летний россиянин, работавшие на военном заводе «Арсенал», передает ТАСС со ссылкой на болгарскую полицию.

Их задержали на границе с Грецией после поступления сообщений о пропаже изделий и документации с завода.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков отметил, что диппредставительство не получало сведений о задержании россиян.



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