Даем себе право на ошибку: как избавиться от чувства вины

Недавно европейские психологи провели массовое исследование. Оно выявило, что большинство людей каждый день хоть раз чувствовали за собой какую-то вину. При этом оказалось, что представители слабого пола этому чувству подвержены намного чаще из-за некоторых касающихся их психологических нюансов. Женщины, как правило, более эмоциональны, чем мужчины. Они чаще драматизируют события, подвержены депрессиям и другим психическим расстройствам из-за совершенных ими самых незначительных ошибок.

Не всегда испытываемое чувство вины является таковым на самом деле, однако оно способно толкнуть человека на совершение такого поступка, который может быть в ущерб ему самому. Поэтому вопрос, как можно избавиться от чувства вины, волнует многих людей. Прочитайте эту статью и узнайте, что можно предпринять, чтобы избавиться от этого чувства.

Оцените объективно масштабы вины

В основе избавления от чувства вины всегда лежит понимание того, откуда оно исходит. Человек может чувствовать себя виноватым за какой-то определенный проступок, который, по его мнению, он совершил, а может винить себя всегда и во всем.

Подобное чувство чаще всего преследует его с самого детства. Тогда к нему родители, возможно, выдвигали требования, которые он не в силах был выполнять. Многих страх не соответствовать им, испытанный в детстве, продолжает преследовать на протяжение всей жизни, трансформировавшись в чувство постоянной вины.

Поэтому, чтобы навсегда избавиться от него, постарайтесь во всем хорошо разобраться. Вы должны понять, когда испытываемое вами чувство вины связано с какой-то конкретной ситуацией, а когда оно исходит из далекого прошлого.

Проведите взвешенную оценку ситуации

Ощущать чувство вины еще не означает, что вы действительно виноваты в чем-то. Поэтому, прежде всего, попытайтесь дать объективную оценку сложившейся ситуации, которая и вызвала подобное ощущение. Возможно, вы действительно каким-то своим поступком кого-то обидели или нанесли ему ущерб. Чтобы здраво разобраться в ситуации, психологи советуют задать себе несколько вопросов:

“Что бы я посоветовал своему лучшему другу, если бы он мне рассказал о подобной ситуации и испытываемом им чувстве вины?” “Какой бы была моя реакция на признание моего ребенка, что он чувствует себя виновным при такой же ситуации, как у меня? Какой совет я бы мог ему дать?” “Как постоянное обвинение себя в различных сложившихся ситуациях скажется на моей жизни и здоровье через несколько лет?” “Можно ли на происшедшее взглянуть с другой точки зрения?”

Если вами нанесен ущерб, то просто возместите его

Бывают такие ситуации, когда мы действительно кого-то обидели и нанесли ему моральный ущерб. Подобное может случиться с каждым. Об этом поступке мы можем вскоре глубоко пожалеть. Подобные вещи вряд ли можно будет спрятать где-то внутри себя. Это сделать практически невозможно. Поэтому нам надо научиться возмещать ущерб, который мы невольно причинили. Подобное умение сразу характеризует человека как сильную и зрелую личность, умеющую отвечать за все свои поступки.

Прежде всего, вы должны признаться самому себе, что совершили ошибку. Пытаться ее спрятать нет смысла. Лучше сразу извиниться перед человеком, которого вы умышленно или нет обидели. Вы должны сказать, что осознали свою ошибку и глубоко о ней сожалеете.