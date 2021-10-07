Сыр, черный кофе и велосипед: восемь золотых секретов красоты голландских девушек

Представительницы прекрасного пола из всех уголков нашей Земли стремятся выглядеть хорошо. Но у жительниц разных регионов есть разные секреты красоты. Вот как следят за собой девушки из Голландии. Они считаются одними из самых красивых женщин в мире.

Не переедать

В Голландии едят жирную пищу, а в ресторанах подают просто гигантские порции блюд. Очень легко в таких условиях набрать лишние килограммы, однако жительницы этой страны привыкли к тому, что нельзя съедать все, что лежит на тарелке. Они тщательно пережевывают пищу, чтобы в мозг поступил сигнал о насыщении. Таким образом им удается не переедать.

Пить молоко

Удивительный факт: употребление обезжиренного молока позволяет уменьшить количество жира в человеческом организме. Об этом знают голландские женщины, поэтому включают данный напиток в свой рацион питания, когда садятся на диету. В молоке содержится много полезных веществ, включая кальций, белок и витамин Д.

Пирог в качестве перекуса

В Голландии много блюд во фритюре, однако подобные яства местные женщины позволяют себе разве что по праздникам или по выходным во время семейной трапезы. В остальное и основное время они предпочитают перекусывать пирогами. Это лакомства, приготовленные по старинным национальным рецептам. В них содержится мало жира, зато много белка, благодаря чему чувство сытости не покидает спустя несколько часов после трапезы. Одно из подобных фирменных лакомств — яичный пирог.

Ранний ужин

Во многих европейских странах часто ужинают после восьми часов вечера. К этому времени все домочадцы приходят домой с работы и приступают все вместе к трапезе.

В Голландии стараются не наедаться на ночь. Ужин здесь в семь вечера, что позволяет поддерживать подтянутую и стройную фигуру, не накапливать лишние килограммы. Голландские женщины знают, что поздний ужин способствует повышению глюкозы в крови. А это означает, что будет тяжело заснуть, что сон будет неспокойным, а все калории отложатся в виде лишних килограммов. Зачем же допускать такие негативные последствия, если можно просто поесть чуть раньше, за несколько часов до сна?

Сбалансированный обед

В Голландии принято обедать в первой половине дня. Как правило, едят сыр, мясо и свежий хлеб. Казалось бы, банальные бутерброды, однако они обеспечивают оптимальный баланс белков, жиров и углеводов. Используется не колбаса, а либо бекон, либо буженина. Такая продукция более полезна, нежели копчености и колбасные изделия из переработанного мяса.

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Черный кофе

Думаете, что от кофе поправляются? Поправляются в основном от сливок и сахара, которые добавляются в напиток. Если же пить черный кофе, то лишних килограммов не будет. Это простое правило знают голландские женщины и придерживаются его. В одной чашке черного кофе без сахара содержится всего четыре калории.

Если очень хочется побаловать себя вкусным напитком, то голландские женщины предпочитают латте. В одной чашке содержится триста килокалорий, поэтому увлекаться таким видом кофе не стоит.

Сыр для похудения

Голландские женщины знают, что потребление сыра способствует ускорению обмена веществ. А это означает, что в сутки можно дополнительно сжигать до двухсот килокалорий, включив в рацион данный секретный ингредиент. Только сыр обязательно должен быть обезжиренным.

Езда на велосипеде

В Голландии велосипедистов гораздо больше, нежели автомобилистов. Двухколесный вид транспорта — это отличная альтернатива посещению тренажерного зала. Пока добрался до работы за полчаса, уже сжег двести килокалорий. А заодно и подышал свежим воздухом, и не загрязнил окружающую среду. Вот такой экологически чистый и невероятно полезный для фигуры и здоровья транспорт.