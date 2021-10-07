Зеленский отказался от выгодного для Украины предложения Путина – депутат Рады Кузьмин

Сегодня Россия поставляла бы газ на Украину по фиксированной цене 175 долларов, при том что в Европе голубое топливо стоит порядка тысячи за кубометр, если Владимир Зеленский не отказался бы от соответствующего соглашения, которого достигли

глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” и российское руководство, в частности, президент РФ Владимир Путин. Об этом Ренат Кузьмин рассказал в эфире телеканала “Перший Незалежний”.

По словам украинского депутата, сейчас экономика Украины развивалась бы, граждане были бы в выигрыше. Как пишет “Общественная служба новостей”, парламентарий объяснил, что Зеленский отказался от этих договоренностей, поскольку он достиг их не самостоятельно, а именно Виктор Медведчук.

Кузьмин также заявил, что нынешняя власть Украины демонстрирует безразличие к судьбе государства и уровню жизни населения. Мол, сейчас политэлита в Незалежной обеспокоена лишь своим благосостоянием.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимиру Зеленскому предрекли участь Виктора Януковича. Политолог Юрий Романенко уверен, что нынешнего украинского лидера ждет незавидное будущее. По мнению эксперта, в обществе будут лишь нарастать противоречия, и для разрешения ситуации люди прибегнут к радикальным мерам.