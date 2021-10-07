 

Использованные маски пройдут вторичную реализацию

07.10.2021, 13:11, Разное
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Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов и экологии заявили о реализации совместного проекта по вторичной реализации ранее использованных медицинских масок через государственную аптечную сеть.

Такой подход позволит сократить вред, наносимый экологии отходами, образованными индивидуальными средствами защиты и значительно сократит расходы на их утилизацию.

“Нами установлено, что наиболее эффективным средством в борьбе с коронавирусом остается формирование коллективного иммунитета. В рамках реализации новой программы мы ожидаем, что каждый потребитель сможет приобрести небольшую и сравнительно безопасную вирусную нагрузку при использовании ранее использованных масок и перчаток”, – заявила в ходе еженедельного брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова

Реализация программы пройдет в несколько этапов. В первую очередь она пройдет в тех регионах страны, которые показывают наиболее высокие цифры ежедневного прироста заболеваемости от коронавирусной инфекции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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