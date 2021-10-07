Политолог Рар: Европа борется с «Северным потоком-2» в ущерб себе

В Европе в ущерб себе борются с «Северным потоком-2». Такого мнения придерживается политолог Александр Рар.

В Германии в адрес оператора «Северного потока-2» прозвучали очередные угрозы. Они направлены на то, чтобы в снова попытаться затормозить поставки газа. Политолог уверен, что в Европе определенные силы будут стоять до конца, чтобы не помешать реализации глобального проекта.

На сегодняшний день уже выполнены все технические условия, необходимые для запуска «Северного потока-2». В скором времени будет введена в эксплуатацию первая нитка газопровода. Из-за этого компании нужно передать регулятору всю информацию о соблюдении европейских законов в ходе строительства. Политолог Рар уверен, что в Европе большие силы направлены на то, чтобы притормозить СП-2. В данном случае речь не идет о каких-либо технических неисправностях.

Эксперт убежден, что Европа проигрывает, прибегая к таким действиям. По его словам, нужно идти на контакт с РФ и производителями газа. Европейские лидеры должны прекратить настаивать исключительно на собственной правоте и признать, что просчитались, пишет

«Политэксперт».