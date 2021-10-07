 

Высокий уровень холестерина может приводить к боли в разных частях тела

07.10.2021, 13:08, Разное
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К возникновению боли в разных частях тела может приводить повышенный уровень холестерина. В целом этот показатель увеличивает риск развития опасных сердечно-сосудистых патологий, в том числе, инфаркта и инсульта.
Проблема заключается в том, что долгое время повышенный уровень холестерина может не давать о себе знать. В связи с этим о проблемах со здоровьем человек узнает не сразу. В то же время есть ряд неочевидных признаков, которые могут помочь распознать опасное состояние.

Одним из таковых является боль в области поясницы. К такому выводу пришли медики из США после проведения исследования. Они установили, что к атеросклерозу поясничных сосудов приводит аномальный уровень липидов в крови. В научной работе были задействованы свыше 258 тысяч человек, возраст которых составил 40-64 года. Каждый год участники исследования проходили комплексный медицинский осмотр. Медики связали высокий уровень «плохого» холестерина с болями в пояснице, пишет портал iReactor.



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