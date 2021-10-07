Тесно! – Личное мнение

Вы знаете, как отличить совсем уж дурачка-селебруна от того, в ком есть хотя бы малейший проблеск сознания?

Я, как большой специалист в этих пуб-личностях, сразу вижу — хоть чуть-чуть умный никогда не пилит в своих Инстаграмах себя дома.



Фото: Соцсети

Вот я — в ванной. Вот я — на унитазе. А вот я в неглиже в кроватке.

Умный так никогда не сделает. А знаете, почему?

Потому что даже те, у кого есть деньги, живут в жутких интерьерах. Если денег немного — в съёмной бабушкиной халупе. Если много — в царских золотых палатах.

И то, и другое вызывает лично у меня мелкую дрожь ненависти и жуть.

Вот западные звёзды не боятся пилить видюшки из дома. Что примечательно, не выглядят при этом идиотами, их дом не вызывает чувства отвращения и даже удивления — всё современно, компактно, светло и не тесно.

Не осуждаю — за МКАДом и до границ бывшего СССР грамотного дизайна вообще днём с огнём не сыщешь. А если говорить о простых людях, то и вообще в доме — беда.

Люди живут в своих крохотных тесных квартирках с заваленными хламом балконами. Ходят по коридорам, по которым можно протиснуться только бочком, потому что там стоит страшенная допотопная стенка-прихожка, галошница и ещё две тумбочки, которые в спальне не поместились.

Дети — в бывшей родительской спальной, в которой ребёнок делает уроки за столиком из Икеи, потому что нормальный письменный стол тупо не влез.

Так и живёт большинство. Ежедневно бьются головой об одну и ту же антресоль, спотыкаются об одну и ту же ножку стола. А телефон на зарядку ставят под кроватью, потому что именно там находится единственная свободная розетка.

По будням эти несчастные работают целыми днями в вонючем, душном офисе, в котором все сидят набитые как сельди в бочке, а потом возвращаются в тесный дом.

Как следствие, хорошие и добрые люди психуют, матерятся, срываются на супругах, детях, друзьях и родителях. Они всегда злые, унылые, часто нездоровые и выглядят плохо.

Каждый свой отпуск они делают ремонт «своими силами»: сдвигают диван в центр комнаты, клеят обои и расставляют потом всё, как было. Освежили, ага. Ну потолок подвесной ещё сделают или двери поменяют.

Что меняется после такого ремонта? Ни-че-го.

Как было тесно и неудобно, так и осталось. Как была озлобленность на весь мир, так и осталась. Но на дизайн интерьера у них денег, конечно же, нет. Они же не какие-нибудь буржуи!

Далеко не все понимают, что грамотный дизайн-проект — это не роскошь, а необходимость. И я говорю не о дизайне от гламурных инстаграмных дизайнерок, которые насмотрятся картинок в Pinterest и дизайнерят так, что потом хоть вырви глаз.

Такие, конечно, заменят мебель. Повесят яркие шторы и, возможно, даже репродукцию Энди Уорхола присобачат на стену. Станет ли от этого в квартире просторнее, а хозяевам — комфортнее? Конечно же, нет.

Инста-дизайнерки — про красоту в их понимании, а не про правильную организацию пространства. В итоге, как правило, выходит Пенза. Ну, такая вот классическая Пенза — я была там, до сих пор вздрагиваю.

А вот студия дизайна интерьера АМИ-Дизайн, про которую я вам уже рассказывала — это как раз про грамотную, профессиональную организацию пространства, продуманную до мелочей.

Основатели студии — Екатерина Амиянц, профессиональный архитектор, и её брат Павел — специалист по организации процессов. Они — архитектурные перфекционисты. Выжимают максимум из каждого квадратного метра, будь то крохотная двушка, маленький офис или пентхаус. И при этом экономят по 150-200 тысяч рублей.

Как? Нет, они не скупают самые дешёвые стройматериалы и не устанавливают китайскую сантехнику, из-за которой вам потом придётся выплачивать ущерб затопленным соседям. Команда АМИ-Дизайн знает, на чём в ремонте можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае. Они просчитывают всё до мелочей, до миллиметра, до копеечки — и именно этим достигается экономия.

Вам не придется переплачивать за лишние материалы для ремонта, которые потом будут годами пылиться на балконе, занимая место (ну не выбрасывать же, деньги ж уплОчены!). А закупая материалы без лишнего запаса и точно под конкретный дизайн-проект вы сэкономите тысяч 150-200 рублей уже на типовой двушке, даже покупая дорогую качественную сантехнику, электрику, мебель и прочее.

Ребята АМИ-Дизайн создадут комфортное, тщательно продуманное пространство. Организованное именно под ваши потребности.

Розеток, светильников, выключателей — ровно столько, сколько вам нужно, и именно там, где они пригодятся, даже если вы сами не знаете, где (потом узнаете). Они придумают, как расставить мебель в маленькой детской так, чтобы у ребёнка было и спальное место, и игровое, и рабочее пространства. Организуют удобную систему хранения вещей в маленькой прихожей.

В общем, сделают для вас тот самый ремонт, который не придётся постоянно переделывать, вновь и вновь вкладывая деньги.

АМИ-Дизайн работает не только с жилыми помещениями, но и с коммерческими. К примеру, можно арендовать небольшой офис. А команда АМИ-Дизайн распланирует, как поставить мебель, оргтехнику, определит, куда воткнуть розетки и светильники. И расположит рабочие места так, чтобы никто никому не мешал.

Всем будет комфортно, а там, глядишь, и производительность вырастет!

При необходимости ребята из АМИ-Дизайн сами будут управлять ремонтом, осуществляя авторский надзор за реализацией проекта.

Так что, если есть желание правильно организовать своё жилое или офисное пространство (и сэкономить кучу денег при этом), и зажить, наконец-то, по-человечески — есть смысл обратиться в студию дизайна интерьера АМИ-Дизайн. Вот их сайт.

Ребята работают в основном по Санкт-Петербургу и Москве, но готовы к проектам по всей России.

Пользуйтесь! И только после этого приглашайте гостей или выкладывайте фотографии из дома в соцсети. Сейчас прошу не пугать народ — близких и далёких для вас людей.

А теперь простой вопрос: вы сами-то как оцениваете свой дом? Стесняетесь его показать или напрочь отбито чувство стыда?

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