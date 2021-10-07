 

Зеркаль: Европа начинает понимать, что попала в газовую ловушку. Скачок цен на газ отрезвил даже самых больших скептиков в Брюсселе

07.10.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Франция, Испания и еще три страны требуют проведения расследования ситуации на газовом рынке. Президент Польши на форуме по безопасности открыто называет “Северный поток – 2” ошибкой евроатлантического сообщества. Европа медленно, но начинает понимать: она таки попала в газовую ловушку.

На прошлой неделе в Брюсселе встретились со всеми ключевыми чиновниками Еврокомиссии и увидели воочию – скачок цен на газ отрезвил даже самых больших скептиков.

Рекордные цены на топливо заставляют сейчас европейских бюрократов и политиков спросить себя: “А насколько эффективно и безопасно работает рынок? И может ли на него влиять монополист?” Конечно, ответ на вопрос, кто именно является монополистом, всем понятен.

Время для такого вопроса идеальное – Еврокомиссия ожидает от немецкого регулятора доклад по сертификации “Северного потока – 2”. Комиссия не может запретить такую сертификацию, но ее точка зрения должна быть учтена – таковы правила в Европе, и немецкий регулятор их признает.

Украинская задача сегодня – максимально тесно работать в ЕС и объяснять, какие риски несет монопольное положение “Газпрома” для безопасности континента.

Цель неизменна – добиться выполнения Россией европейских правил поставки газа. Фактическая монополия “Газпрома” должна быть прекращена. Ситуация в Европе сегодня способствует – все больше стран понимают, сколько проблем может принести Кремль, если ничего не изменить. Важно не утратить этот момент.

Источник: Lana Zerkal / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Американские ученые нашли способ многократно снизить вредные выбросы из авиадвигателей

03.09 / Под Краматорском могут построить новый аэропорт – глава Донецкой ОГА

04.07 / В Армении нашли тело российского контрактника

24.08 / Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

09.04 / Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

28.06 / В Ричмонде манифестанты обстреляли полицию шариками для пейнтбола

26.09 / В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник

25.05 / В РФ предложили ввести новую категорию льготников

18.01 / Модель Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей

26.06 / Болсонару и его министров оштрафовали за сексизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика