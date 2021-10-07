Зеркаль: Европа начинает понимать, что попала в газовую ловушку. Скачок цен на газ отрезвил даже самых больших скептиков в Брюсселе

Франция, Испания и еще три страны требуют проведения расследования ситуации на газовом рынке. Президент Польши на форуме по безопасности открыто называет “Северный поток – 2” ошибкой евроатлантического сообщества. Европа медленно, но начинает понимать: она таки попала в газовую ловушку.

На прошлой неделе в Брюсселе встретились со всеми ключевыми чиновниками Еврокомиссии и увидели воочию – скачок цен на газ отрезвил даже самых больших скептиков.

Рекордные цены на топливо заставляют сейчас европейских бюрократов и политиков спросить себя: “А насколько эффективно и безопасно работает рынок? И может ли на него влиять монополист?” Конечно, ответ на вопрос, кто именно является монополистом, всем понятен.

Время для такого вопроса идеальное – Еврокомиссия ожидает от немецкого регулятора доклад по сертификации “Северного потока – 2”. Комиссия не может запретить такую сертификацию, но ее точка зрения должна быть учтена – таковы правила в Европе, и немецкий регулятор их признает.

Украинская задача сегодня – максимально тесно работать в ЕС и объяснять, какие риски несет монопольное положение “Газпрома” для безопасности континента.

Цель неизменна – добиться выполнения Россией европейских правил поставки газа. Фактическая монополия “Газпрома” должна быть прекращена. Ситуация в Европе сегодня способствует – все больше стран понимают, сколько проблем может принести Кремль, если ничего не изменить. Важно не утратить этот момент.

Источник: Lana Zerkal / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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