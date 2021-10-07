 

“Батьківщина” не будет голосовать за назначение спикером Рады представителя “Слуги народа” – Соболев

07.10.2021, 12:48, Новости дня
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“У нас было решение фракции, которое состояло из двух частей: первое решение, которое мы сейчас огласили (фракция голосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с поста главы парламента. – “ГОРДОН”) и второе – не голосовать за представителя монобольшинства: [первого вице-спикера Руслана] Стефанчука или кого-либо другого”, – сказал политик.

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. “За” проголосовало 284 нардепа, в том числе 20 от “Батьківщини, “против” – 74, воздержалось – шесть. 

Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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