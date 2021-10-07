Всеукраинская экологическая лига поддержала план главы Гослесагентства Болоховца

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07.10.2021, 12:48, Новости дня
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В организации отметили, что необходимо “обеспечить охрану и сохранить генетическое разнообразие лесных экосистем, своевременно применить биологические методы борьбы с болезнями и вредителями леса, способствовать естественному возобновлению главных лесообразующих пород”. 

“Эксперты Всеукраинской экологической лиги подчеркнули, что в процессе реализации программы президента Владимира Зеленского “Зеленая страна” необходимо учитывать географические особенности местности при выборе пород деревьев, погодные условия во время их высадки, технологию посадки и особенности ухода за саженцами в будущем”, – сказала Тимочко.

Она добавила, что Всеукраинская экологическая лига подготовила предложения и уточнения в дорожную карту облесения, которая опубликована на сайте Гослесагентства. Отдельное внимание эксперты предлагают уделить сохранению остатков степей на юге и востоке Украины.

“Мы убеждены, чтобы противодействовать глобальным изменениям климата, необходимо осуществить меры по выводу значительной части распаханных земель из сельскохозяйственного возделывания через залужение и ревитализацию. Это будет в разы дешевле, эффективнее и безопаснее, потому что в случае пожара степь все же способна возродиться сама на юге Украины, а леса после пожаров надо высаживать снова и снова”, – отмечают экологи.

Тимочко заявила, что глава Гослесагентства четко и профессионально сформулировал задачи по реализации программы президента.

“Могу отметить очень высокий профессиональный уровень главы Гослесагентства Украины Юрия Болоховца. Его современное видение путей реформирования и сбалансированного развития лесного хозяйства, понимание необходимости повышения эффективности управления лесным хозяйством, четко сформированные задачи реализации президентской программы Зеленая страна, готовность к внедрению принципов устойчивого лесопользования и экосистемного подхода дают основание надеяться на быстрые и положительные изменения”, – подчеркнула она.

Контекст:

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов “Зеленая страна”. Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

Болоховец в сентябре представил дорожную карту этой программы президента.

“Миллиард деревьев – это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы. Запустили процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов. Сформировали финансовую модель программы. И теперь создали четкую и подробную дорожную карту облесения для каждого региона и каждой области”, – отметил руководитель Гослесагентства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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