В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение
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Ровенской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях.
7 – 10 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.
Скриншот: meteo.gov.ua
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