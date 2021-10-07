 

В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

07.10.2021, 12:48, Новости дня
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Ровенской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях.

7 – 10 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.

Скриншот: meteo.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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