 

Как убили Анну

07.10.2021, 12:40, Разное
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Фильм «Новой газеты» к 15-й годовщине убийства Анны Политковской. В этот день заказчики преступления могут уйти от ответственности уже официально.

Музей Анны Политковской в «Новой газете» — открытие 7 октября. Кадр из фильма

Спустя 15 лет после убийства нашего журналиста истекает срок давности преступления. Продлить его по закону может лишь суд. В противном случае заказчики остаются без наказания.

7 октября в четверг мы представляем документальный фильм, в котором впервые рассказываем историю нашего собственного расследования убийства Анны Политковской. Какова роль МВД и ФСБ в убийстве нашего журналиста? Почему власти делали все, чтобы увести следствие по ложному следу в поиске заказчика? Мы впервые расскажем о тайном свидетеле «Новой газеты», благодаря которому следствие смогло раскрыть банду убийц и организаторов, но по политическим причинам не решилось идти дальше.

Смотрите документальный фильм 7 октября на YouTube-канале «Новой газеты».

Источник: Новая газета



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