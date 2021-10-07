 

Бастрыкин решил наградить заступившегося за девушку в метро

07.10.2021, 12:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил наградить заступившегося за девушку в метро Москвы мужчину, которого избила пьяная компания, сообщили в ведомстве.

«Председателем СК РФ принято решение о награждении мужчины, заступившегося за девушку в метро», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК поручил кадровому подразделению подготовить документы для награждения Романа Ковалева.

 

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», – указали в СК.

Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.



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