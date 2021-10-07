Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент поздравил по телефону с днем рождения Владимира Путина, обсудив с ним российско-турецкие отношения и региональные проблемы», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и далее способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества. Лукашенко российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния РФ на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», – сообщил он.

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане. Рахмон поздравил президента РФ с Днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.

Президент Киргизии отметил вклад Путина в укрепление киргизско-российских отношений. Он пожелал президенту РФ «крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности».

Отмечается, что Жапаров также поздравил главу РФ с «успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем».

«В свою очередь президент РФ Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки», – добавили в пресс-службе.

Тем временем глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в поздравлении президенту РФ отметил, что приднестровский народ признателен Путину за сохраняющийся мир в регионе.

«Ваша без преувеличения многогранная государственная деятельность – пример неустанного служения интересам российского народа, которое сопровождается реализацией масштабных программ и проектов, способствующих развитию страны и повышению ее международного авторитета. Приднестровский народ безмерно признателен Вам за сохраняющийся мир на Днестре», – говорится в поздравлении.

Президент РФ в четверг отмечает 69 день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путина в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.