На арт-кластере «Таврида» подвели итоги сезона в Крыму

Арт-кластер «Таврида», участниками которого стали более 3 тыс. человек из всех регионов РФ и более 800 экспертов и почетных гостей, подвел итоги седьмого образовательного сезона.

С июня по октябрь в Крыму прошло 10 образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ, молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, учились, вдохновлялись и создавали креативные коллаборации.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сказал, подводя итоги, что «с каждым годом растет качество нашей работы», заезды становятся «профессиональнее, атмосфера на площадке превращается в легенду, к нам присоединяются все новые креативные аудитории: артисты цирка, балета, создатели онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, представители гастрономического направления, сайнс-арт-художники, специалисты интернет-маркетинга и многие другие, в том числе молодые профи с ОВЗ», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«В этом сезоне «Таврида» объединила более 4 тыс. молодых творцов со всех регионов страны и топовых экспертов в сфере креативных индустрий. Мы смешивали различные аудитории и форматы, давали возможность учиться и творить, устраивали шоу и выигрывали гранты – теперь с уверенностью можно сказать, что сезон максимального взаимодействия удался!»», – сказал он.

Совместное творчество стало главной идеей образовательных заездов в этом году. Образовательный сезон открыла арт-школа #МЫВМЕСТЕ, на которую впервые в истории «Тавриды» приехали молодые творцы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). История участницы арт-школы Даны Дрожжиной стала ярким примером ярких творческих коллабораций на «Тавриде». Незрячая девушка прошла кастинг на шоу резидентов во время образовательного заезда. Команда режиссерско-постановочной группы арт-кластера написала для нее песню «По обрыву», которую Дана блестяще и трогательно исполнила на шоу резидентов во время открытия фестиваля «Таврида.АРТ».

Участники восьми образовательных заездов приняли участие в кастингах, чтобы пройти отбор в ключевые проекты фестиваля: мюзикл «В порту» и шоу резидентов – на последнем выступило более 150 талантливых артистов арт-кластера.

В рамках образовательных заездов впервые на «Тавриде» прошла арт-школа, полностью посвященная теме цифровизации искусства. Результатом работы арт-школы стал сайт vr-tavrida.art с виртуальным туром по арт-кластеру. Теперь посетить площадку проекта в Крыму и в деталях рассмотреть все арт-объекты можно не выходя из дома. В тур вошли аудио- и медиагид, виртуальные панорамы, 3D-модели, выполненные методом фотограмметрии, а также оцифрованные картины и скульптуры, которые были созданы участниками арт-школы академического искусства.

Также в этом году первый раз прошли арт-школы гастрономии, цифровизации искусства, балета, исполнителей авторской песни и циркового искусства. На арт-школу гастрономии приехало 55 молодых шеф-поваров со всей России. С ними работали основатель Hurma Group Дмитрий Левицкий, самый титулованный шеф-повар РФ Владимир Мухин и другие известные эксперты индустрии вкусовых впечатлений.

Молодые профессионалы арт-школы балета поставили под руководством экспертов три хореографические постановки, которые представили на финальном концерте заезда «Новые Русские сезоны».

Участники арт-школы исполнителей авторской песни записали «Сборник авторских песен 1.0», в который вошли восемь композиций. Мини-альбом доступен на главных стриминговых сервисах. 20 молодых исполнителей арт-школы были отобраны на кастингах для выступления на фестивале авторской песни, который прошел в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», а молодые музыканты, сонграйтеры, исполнители авторских современных песен и саунд-продюсеры арт-школы современной музыки за неделю записали альбом «Таврида.АРТ. Студия 2021», который также размещен на стриминговых платформах.

Артисты, режиссеры и художники-постановщики работали в двух арт-школах: циркового искусства и уличных театров. Их программа включала мастер-классы, тренинги, показы спектаклей и шесть театрально-цирковых лабораторий, в которых участники работали над номерами, ставшими частью театрально-циркового шоу «Кулибин», которое впервые было показано на закрытии фестиваля «Таврида.АРТ». В шоу приняли участие 19 артистов, прошедших кастинг во время заезда.

«Таврида» стала местом сбора не только молодых творцов, использующих все возможности для самореализации, но и потенциальных работодателей – представителей крупных компаний: они приезжают и поделиться профессиональными знаниями, и найти специалистов, которые будут определять лицо креативных индустрий.

Программа заездов включила такие образовательные форматы, как интерактивные лекции и практики, воркшопы, мастер-классы, тренинги и творческие лаборатории. Участники встретились с мэтрами театра, кино, музыки, известными арт-менеджерами, галеристами и другими топовыми экспертами креативных индустрий, работающими на границе творчества и бизнеса.

В этом году на образовательных заездах «Тавриды» побывало более 800 экспертов и почетных гостей, среди них четыре народных артиста, пять космонавтов, пять Героев РФ и Советского Союза. В арт-школах выступили представители HUGO, ПАО «Газпром», Mail.Ru Group, онлайн-кинотеатра Okko, ОАО «РЖД», АО «ФИНТЕХ», Роскосмоса, холдинга «Газпром-Медиа», ГПМ КИТ и «Централ Партнершип» в рамках социально-культурного проекта «Территория КИТ», Megogo, группы компаний «ЛитРес», издательской группы «Эксмо-АСТ», «Редакции Елены Шубиной», издательств «Бомбора» и «Клевер» и многих других крупных компаний.

В коллаборации с опытными мастерами молодые творцы создали множество творческих проектов. Результатом совместной работы Юрия Башмета, альтиста, дирижера, лауреата премий «Грэмми», «Легенды Тавриды», и участников арт-школы классической музыки стал благотворительный концерт симфонического оркестра арт-кластера в поддержку жителей Керчи и Ялты. Концерт собрал более 400 тыс. просмотров в соцсетях. По итогам арт-школы джазовой музыки был создан Всероссийский молодежный джазовый оркестр. Первое выступление коллектива состоялось на площадке «Тавриды» – на гала-концерте молодые музыканты выступили вместе с саксофонистом, народным артистом РФ Игорем Бутманом.

На каждом образовательном заезде участники учились не только создавать конкурентные проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, но и правильно их упаковывать и продвигать. В арт-школе диджитал-дизайна брендингу была посвящена целая серия лекций и мастер-классов Андрея Кожанова, бренд-консультанта, генерального директора, куратора магистратуры «Бренд-стратегия» в Высшей школе брендинга.

«Любое творчество требует реализации, а точнее, навыка предпринимательства в сфере креативных профессий. Именно поэтому я рассматриваю бренд-дизайн как сугубо коммерческое направление деятельности, объединяющее в себе творческие, стратегические и управленческие навыки. «Таврида» меня приятно поразила составом участников арт-школы – это взрослые специалисты, осознанно выбравшие свою дорогу в профессии. За четыре дня заезда пройти путь от идеи продукта, построения бренда, идентификации и диджитал-коммуникаций до его полной упаковки – это потрясающий результат! Я покидал площадку арт-кластера в состоянии удовлетворенности и педагогического восторга. Надеюсь продолжить эффективное сотрудничество», – поделился он.

«Таврида» – это площадка возможностей для всех, кто участвует в ее проектах. Впервые кураторами арт-школ стали мастера «Тавриды» – молодые эксперты, бывшие участники проектов арт-кластера, выступившие в качестве наставников.

Например, Иван Вторых, основатель, генеральный продюсер студии «Светлые Истории», с 2019 года приезжал на площадку в качестве эксперта, а в этом году курировал арт-школу анимации. Маргарита Посадских, директор Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис», в прошлом участница образовательных заездов арт-кластера, возглавила арт-школу онлайн-кинотеатров и веб-сериалов.

В 2021 году в мастера «Тавриды» было посвящено 22 человека. Резидентами «Тавриды» – молодыми деятелями культуры, искусств и креативных индустрий, которые приняли участие в проектах арт-кластера, – в этом году стало 319 человек.

Многие участники образовательных заездов смогли получить не только теоретические знания, практические навыки, полезные профессиональные знакомства, но и финансовую поддержку на реализацию своих творческих идей. В рамках образовательных заездов состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов – он проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году на конкурс было подано 297 заявок. Экспертная комиссия рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 84 участников. Общая сумма грантовой поддержки составила более 51 млн рублей.

Одной из победительниц грантового конкурса стала Татьяна Лугвина – слабослышащая девушка из Свердловской области. Она представила проект «Инклюзивная онлайн-школа English for Everyone для людей с нарушениями слуха и зрения» и выиграла 1 млн 82 тыс. рублей на его реализацию.

«Таврида» стала для меня большим и очень удачным стартом! Я очень рада, что дали зеленый свет этому нужному онлайн-образованию, так как сама сталкивалась с тем, что обычные языковые школы не смогли принять меня из-за нарушения слуха. А в послековидном пространстве появляется все больше вакансий, которые требуют знания английского языка. Мы уже приступили к реализации проекта – сейчас мы на этапе переговоров с преподавателями английского языка, владеющими русским жестовым языком. Таких специалистов очень мало в нашей стране, найти их – большая удача. А еще мы делаем сайт, составляем образовательную программу и ведем коммуникацию с зарубежными организациями для проведения выездной школы английского языка», – рассказала она.

Грантовую поддержку на общую сумму более 15 млн рублей также получили восемь арт-резиденций, которые помогают жителям регионов развивать свои креативные компетенции и предоставляют возможности и ресурсы для реализации творческого потенциала.

В этом образовательном сезоне программа заездов была построена на принципе междисциплинарности. Участники могли не только развиваться в профильных творческих направлениях, но и повышать свои компетенции в сфере управления, лидерства и даже учиться самообороне.

Более 500 участников образовательных заездов посетили серию креатонов «Придумано на Тавриде» – уникальных проектных сессий, объединивших представителей разных творческих направлений для создания новых проектов в сфере креативной экономики. Такой креативный коворкинг позволил творцам найти точки соприкосновения и придумать более 1,5 тыс. идей, направленных на решение волнующих их проблем.

Впервые на «Тавриде» работала школа лидеров креативной экономики «Меганомика» – это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму.

Участниками шести образовательных заездов «Меганомики» стали более 130 специалистов, представляющих аудитории, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к творчеству: руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур. Они развивали креативные компетенции, учились находить нетривиальные подходы к управлению командами и проектами в условиях высокой неопределенности.

Уже во второй раз параллельно с образовательными заездами на площадке арт-кластера прошли воркшопы для художников, архитекторов, проектировщиков, интерьерных и промышленных дизайнеров, инженеров-конструкторов и материаловедов, градостроителей и урбанистов. Совместно с именитыми мастерами они разработали концепции новых арт-объектов, которые были представлены на экспозиции выставки «Киммерийские просторы».

Отмечается, что команда «Тавриды» завершила образовательный сезон на площадке в Крыму, но экосистема проектов арт-кластера продолжит свое развитие. В декабре этого года в Москве пройдет фестиваль коллабораций «Таврида.АРТ Moscow Week». Он объединит несколько аудиторий, которые вместе создадут уникальные творческие проекты. Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет; представители креативных индустрий, корпораций, государственных и коммерческих компаний; деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере.

Резиденты арт-кластера «Таврида» заявят о себе на главных творческих площадках Москвы, примут участие в совместных проектах с экспертами креативных индустрий, выступят на одной сцене с популярными исполнителями, а также презентуют свои идеи.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.