Кокосовое масло и сахар – от перхоти, банан и мед – для сухих волос: 8 эффективных домашних масок для волос

Уход за волосами требует немало усилий. Плохая погода, тепловая укладка, нехватка витаминов и даже экология – все это влияет на их здоровье. Поэтому для волос так полезны маски. Необязательно покупать дорогие косметические продукты в магазине. Куда полезнее делать домашние маски. О 8 самых эффективных рецептах расскажем ниже.

Банан и мед

В банане содержится много кремнезема, а в меде есть антиоксиданты. Это компоненты смягчают и увлажняют локоны. Поэтому такая маска хорошо подойдет обладательницам сухих волос. Банан питает волосы, делает их крепче и сильнее. Мед сделает их более блестящими, красивыми.

Чтобы приготовить маску, положите банан в мед и разомните его столовой ложкой. Нанесите смесь по всей длине волос, в том числе на корни и кожу головы. Маску держат обычно около 15 минут, но если у вас очень сухие локоны, можно оставить ее на полчаса.

Йогурт

Натуральный йогурт – идеальное средство для ослабленных волос. В нем содержится молочная кислота и много белка. Они укрепляют и увлажняют волосы. Йогурт, конечно, должен быть натуральным, без сахара или ароматизаторов.

Его можно предварительно взбить венчиком, чтобы вам было легче нанести его на волосы. Маску держат около получаса. Чтобы усилить эффект, можно надеть на голову шапочку для душа.

Кокосовое масло и сахар

Кокосовое масло с сахаром – это полноценная маска-скраб для вашей головы. Такая маска подойдет, если у вас есть перхоть. Также она уменьшает зуд кожи головы.

Для приготовления маски возьмите две столовые ложки кокосового масла. Размягчите его и добавьте 3-4 чайных ложки сахара, лучше коричневого. Дополнительно добавьте эфирное масло, например, кожу головы отлично успокаивает мята или чайное дерево. Нанесите маску на кожу головы и волосы, но не распределяйте до самых кончиков. Держите ее не более 20 минут.

Зеленый чай и яблочный уксус

Такая маска подходит для вьющихся и даже нарощенных волос, которые тоже нуждаются в дополнительном увлажнении. Ее также можно использовать в качестве ополаскивателя. Заварите крепкий зеленый чай и дайте ему остыть. Добавьте в чашку немного яблочного уксуса. Медленно влейте маску на голову так, чтобы она равномерно распределилась по всем волосам. Оставьте на 10-15 минут.

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Алоэ вера

Алоэ вера помогает устранить сухость и зуд кожи головы. В его соке содержатся витамины С, Е и В-12, а также фолиевая кислота и холин. Если дома у вас растет алоэ вера, его сок можно выдавливать прямо из обрезанных веток растения. Если нет, вы можете купить гель в косметическом магазине. Сок наносят на кожу головы и оставляют на полчаса. Не смазывайте им кончики волос, он может пересушить их.

Авокадо, яйцо и оливковое масло

Эта маска подходит для вьющихся волос. Авокадо и оливковое масло увлажняют и питают их, а яйцо разглаживает и делает более послушным. Маска богата полезными жирами. Для ее приготовления возьмите половину спелого авокадо и разомните его мякоть. Влейте в нее яйцо и оливковое масло. Маску можно держать хоть всю ночь, но обязательно нужно смывать только прохладной водой.

Яйцо и лимон

Яйца стимулируют рост волос, а лимон подарит им блеск. Эта маска подходит для тусклых и безжизненных локонов. В яйцах содержатся аминокислоты, которые разглаживают волосяной стержень. Но учтите, что лимон не подходит для окрашенных или пересушенных волос. Чтобы сделать маску, отделите белок от желтка. Затем влейте в него сок половины лимона и перемешайте. Держите маску не дольше 1 часа.

Майонез

Майонез делают из уксуса, масла и яиц. Все три ингредиента хорошо влияют на здоровье волос. Конечно, лучше использовать домашний майонез, где нет ароматизаторов и консервантов. Никаких сложностей тут нет: нужно просто нанести его на волосы и оставить на 15 минут. Так как в майонезе содержатся яйца, маску тоже смывают только прохладной водой.