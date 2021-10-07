Триумфально вернулись в моду: 10 популярных бьюти-трендов из 90-х, которые будут на пике этой осенью

Сейчас в моду активно возвращаются основные бьюти-тренды 90-х годов. Даже спустя 30 лет современные знаменитости выбирают для себя тонкие брови, как у Дрю Берримор, контур губ, выполненный карандашом, как делала Наоми Кэмпбелл или Памела Андерсон, голубые тени и не только эти модные тренды. Эти тенденции в сфере красоты выбирают для себя поклонники 90-х годов.

Контур губ (главное фото)

Сейчас многие знаменитости, в частности Ким Кардашьян и Лиззо, выбирают для себя стильный и эффектный макияж с нанесением контура губ более темным карандашом. В 90-х годах самой большой популярностью пользовался коричневый оттенок карандаша. Суть этого тренда состоит в том, чтобы придать губам дополнительный объем при помощи темного контура губ, на который сверху наносится тонким слоем блеск.

Блеск для губ

В 90-х годах многие девушки носили в своей сумочке красивый глянцевый блеск для губ, который помогал придать дополнительный объем.

Благодаря цикличности трендов на косметику сейчас такой макияж пользуется большой популярностью. Такой бьюти-прием помогает добавить образу больше яркости и притягательности.

Мерцающие тени

Дженнифер Лопес и Кристина Агилера в 90-х годах ввели в моду тренд на мерцающие тени для век. Юные знаменитости выбирали для себя достаточно яркие и эффектные оттенки.

Теперь такой макияж довольно часто повторяют известные блогеры в “ТикТоке”. Смотрится такой макияж достаточно стильно и просто невероятно.

Стрижка боб в стиле 90-х годов

Боб пользуется огромной популярностью на протяжении длительного времени. Эта стрижка имеет самые различные вариации, однако наиболее интересным и востребованным вариантом остается образ Кэмерон Диас в фильме «Все в восторге от Мэри».

Прическа напоминает несколько мальчишеский стиль, который выглядит довольно просто, но вместе с тем притягательно.

Французский маникюр

Френч является самой настоящей классикой, интерпретация которой все время меняется. Изначально его носила практически каждая девушка, затем о таком виде маникюра немного позабыли, а сейчас он снова возвращается в моду.

Сейчас огромной популярностью пользуется французский маникюр с очень тоненькой полосочкой на самом кончике ногтя. Есть множество различных вариантов выполнения френча, именно поэтому можно смело экспериментировать.

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Яркие волосы

Естественность, конечно, никогда не утратит своей актуальности. Однако Белла Хадид и Дуа Липа напомнили о том, насколько эффектно и красиво смотрятся цветные пряди волос.

Ранее Билли Айлиш просто шокировала поклонников своими кислотно-зелеными корнями волос.

Голубая подводка для глаз

В свое время макияж с голубой подводкой для глаз сделали популярным принцесса Диана, Риз Уизерспун, Бритни Спирс и многие другие знаменитости.

В 1990-х годах голубые стрелки рисовали практически все девушки. В 2021 году стоит обратить внимание на более насыщенные и глубокие оттенки подводки, например темно-синий.

Прямые волосы

Раньше прямые пряди были на пике популярности, именно поэтому практически все модные девушки пользовались утюжками для волос и плойками для их выпрямления. Сейчас такие прически снова вернулись в моду.

Тонкие брови

Не так давно тонкие брови считались нежелательным антитрендом. Именно поэтому эта тенденция начинает довольно стремительно возрождаться.

Теперь некоторые девушки стремятся отрастить брови, которые выщипывали 30 лет назад, а другие повторяют образы Ген Стефани и Тайры Бэнкс в 90-х.

Волосы-антенны

Беллу Хадид можно назвать самой главной поклонницей стиля 90-х годов. Супермодель не только выбирает тонкие брови, но и ей нравится прическа в виде волос-антенн.

Звездная красавица оставляет передние пряди для красивого обрамления лица, а остальную часть волос собирает в плотный пучок и закалывает его на макушке.