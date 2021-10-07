 

В России за сутки выявили 27 550 новых случаев коронавируса

07.10.2021, 12:18, Разное
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За минувшие сутки в России было зарегистрировано 27 550 человек, заразившихся ковидом. Предыдущий показатель составлял 25 133 новых случаев коронавируса, передает RT. За те же 24 часа выздороветь успели 20 330. Сообщается о 924 смертельных случаях.

Больше всего заражений фиксируются, традиционно, в Москве. Последние данные указывают, что всего за сутки в городе было официально зарегистрировано 5404 пациента с ковидом. В Санкт-Петербурге этот показатель оказался меньше в два раза – 2418 человек. На третьем месте остается Московская область, в которой такой диагноз поставили 1454 обратившимся за помощью.

За все время наблюдений в России было зарегистрировано 7 690 110 заболевших ковидом. Вылечившихся за этот же срок насчитывается 6 799 230. В официальной статистике содержатся данные о 213 549 летальных исходах.

Отметим, статистика демонстрирует рост числа заразившихся ковидом в России. Увеличивается и число летальных исходов. Как подчеркивают эксперты, у россиян есть шанс обезопасить себя и своих близких. Для этого необходимо сделать прививку от коронавируса. Вакцина предоставляется абсолютно бесплатно.



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