После выступления Путина упали мировые цены на газ

Мировые цены на газ упали после недавнего выступления президента РФ Владимира Путина. Произнося речь, российский лидер заявил, что Москва готова сделать более стабильной стоимость энергоносителей.

Картина на глобальном рынке относительно газа резко поменялась после произнесенных Путиным слов. Он заявил, что готов поспособствовать тому, чтобы стабилизировались стремительно увеличивающиеся цены на энергоносители в мире. Стоимость газа на бирже ICE ближе к закрытию основных торгов опустилась ниже отметки 1250 долларов за тысячу кубов. Этот показатель в 1,5 раза меньше, нежели исторический максимум.

Владимир Путин также обозначил причины европейского газового кризиса. Президент РФ считает, что к нему привели сразу же несколько обстоятельств. Не обошлось и без необдуманных шагов руководства ряда стран. По словам Путина, глобальный рынок не терпит лишней суеты, пишет информационный портал Nation News.