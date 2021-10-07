Во Львовской области обнаружили братскую могилу воинов УПА

Были эксгумированы останки 16 человек, в том числе одной женщины.

По словам экспертов, большинство мужчин погибли в молодом возрасте в результате огнестрельных ран. У нескольких погибших, как определили эксперты, были травмы, нанесенные тупым предметом либо незадолго до гибели, либо в момент смерти.

“По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными или ранеными воинами”, – говорится в сообщении.

Сохранились некоторые личные вещи бойцов.

В центре пришли к выводу, что тела погибших забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875476513173676&id=363408944380438

Контекст:

9 апреля 2015 года парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

6 декабря 2018 года Верховная Рада признала борцами за независимость ветеранов Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов и предоставила им статус участников боевых действий.

По результатам опроса 2021 года, почти половина украинцев поддерживают решение властей о признании воинов УПА борцами за независимость Украины.

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