Власти Киева выделят ветеранам АТО по 490 тыс. грн на покупку автомобиля

“Некоторые киевляне – участники антитеррористической операции потеряли конечности или их части во время боевых действий на востоке Украины. Это активные, молодые люди, которые стремятся вести привычный образ жизни, свободно передвигаться и иметь возможность зарабатывать деньги собственным трудом”, – отметила Хонда.

По ее словам, материальную помощь в размере 490 тыс. грн на одного человека получат шесть ветеранов АТО. Выплата не может быть использована для других целей.

“После получения выплаты участникам АТО/ООС необходимо будет обратиться в Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции, работники которого будут сопровождать весь процесс – от покупки транспортного средства до взятия его на учет”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе. 23 декабря его подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине более 400 тыс. участников боевых действий, заявляла 16 сентября 2021 года министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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