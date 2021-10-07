Лавров на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в “поддержке неонацистов” в Украине – СМИ

Встреча проходила в сентябре во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации собеседников издания, Лавров прервал Столтенберга и обвинил НАТО “в поддержке неонацистов в Украине и выходе из Афганистана”. Также глава российской дипломатии назвал Совет Россия – НАТО “бессмысленным” и пожаловался на то, что члены НАТО “часто объединяются против России”.

Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой властей Беларуси и “гибридными действиями против союзников по НАТО, включая вмешательство в выборы”, – сказал источник.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает скрытыми сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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